Десна підтвердила, що Філіппов близький до переходу у Сінт-Трейден

Переговори про трансфер гравця знаходяться на фінальній стадії

Нападник Десни Олександр Філіппов близький до підписання контракту з бельгійським Сінт-Трейденом.

Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.

Олександр Філіппов дійсно зараз перебуває в Бельгії, де проходить медичний огляд у клубі Сінт-Трейден. Переговори між бельгійським клубом і Десною щодо трансферу гравця на фінальній стадії.

Раніше повідомлялося, що Десна отримає за Філіппова від 1 до 1,5 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні УПЛ на рахунку 27-річного форварда 2 матчі і 1 забитий м'яч.