Стало відомо скільки Десна заробить на продажі Філіппова

Чернігівський клуб зуміє непогано поповнити бюджет

Продаж форварда Десни Олександра Філіппова у бельгійський Сінт-Трейден чернігівському клубу може принести 1,5 мільйони євро.

Про це повідомляє sport.ua.

Напередодні Філіппов вже успішно пройшов медичний огляд у бельгійському клубі.

Десна не поспішає підписувати з бельгійським клубом ніяких офіційних документів і це викликане тим, що українці торгуються з Сінт-Трейденом по сумі трансферу.

За Філіппова Десна хоче вторгувати 1,5 мільйони євро, в той час, як Сінт-Трейден намагається максимально збити ціну, і не готовий платити понад 1 мільйон.

Найімовірніше, в переговорах буде знайдено компроміс, завдяки чому бельгійці офіційно оголосять про перехід Філіппова вже найближчим часом.

У нинішньому сезоні УПЛ на рахунку Філіппова 2 матчі і 1 забитий м'яч за Десну.