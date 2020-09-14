Денисов: Ярославський зобов'язався на 10 років піти з футболу

Олександр Ярославський в момент продажу Металіста Сергію Курченку підписав документи, в яких зазначено, що він 10 років не займається футболом.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Відтепер у Харкові дві команди. Виходить внутрішня конкуренція: Металіст-1925 і ФК Метал. Яка з них буде для вболівальників командою номер 1 - покаже тільки час. У будь-якому випадку, це добре для міста і для українського футболу.

Що стосується Олександра Ярославського, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. За тією інформацією неофіційного характеру, яка є, Олександр Ярославський в момент продажу Металіста Сергію Курченку підписав документи, в яких зазначено, що він 10 років не займається футболом.

Можливо, саме з цим пов'язана та тиша, яку продовжує зберігати Олександр Ярославський, коли ми задаємо йому конкретні питання про повернення в футбол. Якщо це так, то не так вже й багато і залишилося, щоб знову побачити Олександра Ярославського в футболі. А Євгену Краснікову бажаємо успіхів у його новому починанні. Нам буде цікаво спостерігати, що з цього всього вийде в славному місті Харкові", - сказав Денисов.