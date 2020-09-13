Красніков покинув Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс поставився з розумінням до бажання Євгена Краснікова створити клуб у Харкові.

Про це Красніков розповів порталу Бомбардир.

"Просто дуже хотів повернутися до Харкова. Справа не в Динамо. Мене запросили, під час роботи ставилися з розумінням. З Ігорем Суркісом розмовляли. Ми трохи пізніше дамо якесь спільне інтерв'ю. Коли дізнався, що є можливість зробити в Харкові клуб, нехай і другої ліги. Ігор Суркіс поставився з розумінням", - сказав Красніков.