 Красніков: Динамо буде дуже важко скласти конкуренцію Шахтарю | Футбол | Champion.com.ua
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Красніков: Динамо буде дуже важко скласти конкуренцію Шахтарю

Сьогодні 14:16 373 0
Євген Красніков прокоментував перспективи Динамо
Красніков: Динамо буде дуже важко скласти конкуренцію Шахтарю
#Красніков, #Динамо, #Шахтар

Джерело - Великий футбол.

Головному тренеру Динамо Мірчі Луческу буде важко створити конкуренцію Шахтарю в УПЛ.

Про це розповів колишній віцепрезидент київського клубу Євген Красніков.

"Динамо буде дуже важко скласти конкуренцію Шахтарю, якщо клуб не підпише кваліфікованих гравців. Перемога в Суперкубку - це зовсім не показник. Питання в тому, що хоче Динамо. Виграти чемпіонат у Луческу, напевно, не вийде. Але, думаю, він зможе створити боєздатний колектив.

Просто рівень футболістів різний. Є перспективна молодь, але це треба чекати. Не думаю, що Динамо складе конкуренцію Шахтарю в чемпіонаті за якістю футболу, підбором гравців, по всьому. Та й фінансова сторона теж свою роль зіграє", - розповів Красніков.

Нагадаємо, АЗ здивував заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Динамо.

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