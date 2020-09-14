Головному тренеру Динамо Мірчі Луческу буде важко створити конкуренцію Шахтарю в УПЛ.

Про це розповів колишній віцепрезидент київського клубу Євген Красніков.

"Динамо буде дуже важко скласти конкуренцію Шахтарю, якщо клуб не підпише кваліфікованих гравців. Перемога в Суперкубку - це зовсім не показник. Питання в тому, що хоче Динамо. Виграти чемпіонат у Луческу, напевно, не вийде. Але, думаю, він зможе створити боєздатний колектив.

Просто рівень футболістів різний. Є перспективна молодь, але це треба чекати. Не думаю, що Динамо складе конкуренцію Шахтарю в чемпіонаті за якістю футболу, підбором гравців, по всьому. Та й фінансова сторона теж свою роль зіграє", - розповів Красніков.