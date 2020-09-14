АЗ здивував заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Динамо

Джерело - football24.ua.
Головний тренер АЗ Арне Слот визначився зі списком гравців, які зможуть вийти на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.
Про це повідомляє УЄФА.
Актуально: Тренер АЗ оцінив гру з Динамо
У заявці присутні Келвін Стенгс та Усама Ідріссі, участь яких у грі проти Динамо була під великим питанням.
Голкіпери: Бізот, Верхульст, Реус
Захисники: Свенссон, Хацідіакос, Влаар, Вейндал, Летсхерст, Сугувара, Лейвін
Півзахисники: Мідтше, Коопмейнерс, Де Віт, Класі, Рейндерс
Нападники: Стенгс, Боаду, Ідріссі, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон
Раніше повідомлялося, що лідери АЗ пропустять матч проти Динамо.