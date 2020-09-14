АЗ здивував заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Динамо

Стала відома заявка АЗ Алкмар на матч з Динамо Київ

Головний тренер АЗ Арне Слот визначився зі списком гравців, які зможуть вийти на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це повідомляє УЄФА.

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У заявці присутні Келвін Стенгс та Усама Ідріссі, участь яких у грі проти Динамо була під великим питанням.

Голкіпери: Бізот, Верхульст, Реус

Захисники: Свенссон, Хацідіакос, Влаар, Вейндал, Летсхерст, Сугувара, Лейвін

Півзахисники: Мідтше, Коопмейнерс, Де Віт, Класі, Рейндерс

Нападники: Стенгс, Боаду, Ідріссі, Дрейф, Абухляль, Гудмундссон

Раніше повідомлялося, що лідери АЗ пропустять матч проти Динамо.