Лужний вказав на перевагу Десни у матчі з Динамо

Гравці Десни не викликалися на матчі національних збірних, а цілеспрямовано протягом двох тижнів готувалися до матчу із Динамо.

Про це розповів екстренер киян Олег Лужний.

"Після паузи, пов’язаної із матчами національних збірних, ігри завжди даються нелегко. Не знаю, як буде цього разу, але зазвичай, коли гравці роз’їжджаються по своїх збірних, усі вони повертаються до розташування клубів у різному стані: хтось зіграв усі ігри за свою національну команду, хтось лише одну, а хтось взагалі тільки тренувався. У тих гравців, які залишилися вдома, теж інша фізична форма. Тож проблема клубів, у складі яких виступає багато збірників, - різний функціональний стан напередодні наступних матчів чемпіонату. Тож усе залежатиме від того, як тренери підготують футболістів та команду загалом.

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На мою думку, перевага Десни полягає у тому, що у них ніхто не поїхав до збірної, усі їхні футболісти перебувають вдома та разом тренуються. Протягом останніх двох тижнів вони цілеспрямовано готуються до гри із Динамо. А у киян частина гравців у національній збірній України, частина – у молодіжній, хтось у збірній Польщі, Люксембургу, тощо, решта – у Києві", - відзначив Лужний.