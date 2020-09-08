Поразка від збірної Іспанії піде національній команді тільки на користь, вона загартує гравців.

Про це розповів екстренер Динамо Анатолій Дем'яненко.

"Грати з ТОП-командами - це завжди додаткове навантаження. Тому команда повинна бути добре фізично підготовлена. Але гравці готуються в клубах. У збірній їх ніколи готувати, в цьому є невелика проблема.

Думаю, поразка від Іспанії загартує наших гравців. Нічого страшного - вони будуть тільки зростати. Вважаю, наша збірна - на правильному шляху.

Якщо ми потрапили на саму верхівку футболу, то повинні намагатися показувати свій рівень. І гравці ще буду рости. Грати з такими командами як Іспанія, Німеччина, Франція або та ж Швейцарія - це великий плюс", - сказав Дем'яненко.