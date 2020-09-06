 Збірна Іспанії знищила Україну в Лізі націй | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна Іспанії знищила Україну в Лізі націй

Вчора 23:34 475 0
Серхіо Рамос оформив дубль
Збірна Іспанії знищила Україну в Лізі націй
#Україна, #Іспанія, #Ліга націй

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 вересня, збірна України у другому поєдинку Ліги Націй 2020/21 на виїзді зустрічалася з Іспанією.

Матч невдало розпочався для українців, вже на 2-й хвилині Ансу Фаті заробив пенальті, яке реалізував Серхіо Рамос. Пятов дотягнувся до м'яча, але від руки воротаря снаряд залетів у ворота.

Актуально: Іспанія - Україна 3:0.Відео голів та огляд матчу

На 29-й хвилині капітан збірної Іспанії оформив дубль, Рамос виграв верхову боротьбу у Кривцова, головою відправивши м'яч в дальній кут. Через три хвилини рахунок 3:0 зробив Ансу Фаті, який класним ударом відправив м'яч у ворота.

У другому таймі ще один гол у ворота збірної України забив Ферран Торрес.

У підсумку Іспанія здобула впевнену перемогу з рахунком 4:0.

Ліга націй УЄФА
Ліга А. Група 4
2 тур, 3 вересня

Іспанія – Україна 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 3 Рамос (пен), 2:0 – 29 Рамос, 3:0 – 32 Фаті, 4:0 - 84 Торрес

Іспанія: де Хеа, Навас, Рамос (к) (Е.Гарсія, 61), Пау Торрес, Регілон, Дані Ольмо, Родрі (Оскар, 69), Алькантара, Меріно, Фаті, Морено (Торрес, 74).

Запасні: Аррісабалага, Сімон, Карвахаль, Льоренте, Бускетс, Руїс, Гайя, Родріго.

Україна: Пятов (к), Михайліченко, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Харатін (Сидорчук, 63), Маліновський, Ярмоленко (Коваленко, 79), Зінченко, Марлос (Циганков, 55), Яремчук.

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Макаренко, Коноплянка, Супряга, Мораес, Караваєв.

Попередження: Родрі (37) — Маліновський (77), Коваленко (90).

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