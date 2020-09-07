Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден і нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд не зіграють у складі збірної Англії проти Данії в рамках Ліги націй.
Про це повідомляє пресслужба збірної.
Як повідомив головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт, гравці не полетять на гру після того, як порушили карантин, запросивши дівчат в готель, де проживала команда.
Gareth Southgate, who is currently speaking to the media ahead of tomorrow’s game, has confirmed Phil Foden and Mason Greenwood will not travel with the #ThreeLions to Denmark.— England (@England) September 7, 2020
Нагадаємо, Англія у важкому матчі перемогла Ісландію.