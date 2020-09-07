Рамос: Дуже важливо, що ми не пропустили у матчі з Україною

У матчі Ліги націй проти збірної України футболісти Іспанії добре використовували високий пресинг.

Про це заявив гравець іспанців Серхіо Рамос.

"Мені подобається забивати за національну команду, але головне це те, як ми зіграли і заробили три очки. Сьогодні у нас дуже добре виходив високий пресинг. Дуже важливо, що ми не пропустили. Поступово, крок за кроком тренер побудував дуже солідну команду.

Будь молодий гравець, який завоював грою за клуб право виступити за збірну, повинен взяти на себе повну відповідальність. Ці гравці викликані в збірну не тому, що вони просто перспективні хлопці", - зазначив Рамос.