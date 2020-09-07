 Рамос: Дуже важливо, що ми не пропустили у матчі з Україною | Футбол | Champion.com.ua
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Рамос: Дуже важливо, що ми не пропустили у матчі з Україною

Сьогодні 11:33 596 0
Рамос прокоментував перемогу над Україною
Рамос: Дуже важливо, що ми не пропустили у матчі з Україною
#Рамос, #Іспанія

Джерело - УЄФА.

У матчі Ліги націй проти збірної України футболісти Іспанії добре використовували високий пресинг.

Про це заявив гравець іспанців Серхіо Рамос.

"Мені подобається забивати за національну команду, але головне це те, як ми зіграли і заробили три очки. Сьогодні у нас дуже добре виходив високий пресинг. Дуже важливо, що ми не пропустили. Поступово, крок за кроком тренер побудував дуже солідну команду.

Будь молодий гравець, який завоював грою за клуб право виступити за збірну, повинен взяти на себе повну відповідальність. Ці гравці викликані в збірну не тому, що вони просто перспективні хлопці", - зазначив Рамос.

Раніше, збірна Іспанії знищила Україну у Лізі націй.

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