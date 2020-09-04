Нідерланди переграли Польщу, Італія втратила два очки. Результати матчів Ліги націй

У Лізі націй УЄФА відбулися ще 8 матчів

Джерело - Чемпіон.

У першому турі ліги А Ліги націй УЄФА Італія вдома не переграла Боснію і Герцеговину, Нідерланди з мінімальним рахунком святкували перемогу над Польщею.

У групі 1 ліги В Австрія на виїзді здолала Норвегію, а Румунія у більшості втратила перемогу над Північною Ірландією.Чехія на виїзді у принциповому матчі перемогла Словаччину, а Шотландія та Ізраїль переможця не виявили.

У групі 1 ліги С Казахстан і Албанія на виїзді відповідно перемогли Литву і Білорусь.

Ліга націй УЄФА

1 тур, 4 вересня

Ліга А. Група 1

Італія - Боснія і Герцеговина 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Джеко, 1:1 - 68 Сенсі

Нідерланди - Польща 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 Бергвейн

Ліга В. Група 1

Норвегія - Австрія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Грегорич, 0:2 - 54 Забітцер, 1:2 - 66 Голанд

Румунія - Північна Ірландія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Пушкаш, 1:1 - 86 Вайт

Ліга В. Група 2

Словаччина - Чехія 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Цоуфал, 0:2 - 53 Дочкал (пен), 0:3 - 86 Крменчик, 1:3 - 88 Шранц

Шотландія - Ізраїль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Крісті (пен), 1:1 - 73 Захаві

Ліга С. Група 1

Литва - Казахстан 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Зайнутдінов, 0:2 - 86 Куат

Білорусь - Албанія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Чікалеші, 0:2 - 79 Баре

Нагадаємо, Україна переграла Швейцарію.