Джерело - ФК Оболонь.
Київська Оболонь підписала захисника Олександра Османа і форварда Олексія Щебетун.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
З футболістами укладені річні контракти.
Останнім клубом Османа був Металіст 1925. До цього захисник виступав за Динамо, Карпати і Арсенал. Щебетун цього літа покинув запорізький Металург - раніше нападник грав за Динамо, Сталь, мінський Прамень і Авангард.
Раніше кияни підписали півзахисників Ігоря Загальський і Владислава Майданович.
Нагадаємо, опублікований календар нового сезону Першої ліги.