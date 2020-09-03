З гравцями укладені річні угоди

Джерело - ФК Оболонь.

Київська Оболонь підписала захисника Олександра Османа і форварда Олексія Щебетун.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З футболістами укладені річні контракти.

Останнім клубом Османа був Металіст 1925. До цього захисник виступав за Динамо, Карпати і Арсенал. Щебетун цього літа покинув запорізький Металург - раніше нападник грав за Динамо, Сталь, мінський Прамень і Авангард.

Раніше кияни підписали півзахисників Ігоря Загальський і Владислава Майданович.

Нагадаємо, опублікований календар нового сезону Першої ліги.