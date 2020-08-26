Опублікований календар нового сезону Першої ліги

Джерело - ПФЛ.
Сьогодні ПФЛ провела жеребкування календаря Першої ліги сезону 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Новий чемпіонат стартує 5-го вересня, а перша частина сезону завершиться 25-го листопада в рамках 15-го туру.
У сезоні 2020/21 в Першій лізі візьмуть участь 16 команд. Новачками є Верес, Альянс, Нива Тернопіль, Полісся, ВПК-Агро і Кристал.
Поки що є тільки базові дати кожного туру.
1-й тур
5-е вересня
Агробізнес - Полісся
Кристал - Миколаїв
Металіст-1925 - Нива Тернопіль
Альянс - ВПК-Агро
Волинь - Кремінь
Авангард - Чорноморець
Гірник-Спорт - Прикарпаття
Оболонь - Верес
З повним календарем на перше коло можна ознайомитися за посиланням. Жеребкування другої ліги пройде в п'ятницю.
Раніше, Інгулець прийняв звільнених директорів ПФЛ.