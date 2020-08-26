Опублікований календар нового сезону Першої ліги

Новий чемпіонат стартує 5-го вересня

Джерело - ПФЛ.

Сьогодні ПФЛ провела жеребкування календаря Першої ліги сезону 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Новий чемпіонат стартує 5-го вересня, а перша частина сезону завершиться 25-го листопада в рамках 15-го туру.

У сезоні 2020/21 в Першій лізі візьмуть участь 16 команд. Новачками є Верес, Альянс, Нива Тернопіль, Полісся, ВПК-Агро і Кристал.

Поки що є тільки базові дати кожного туру.

1-й тур

5-е вересня

Агробізнес - Полісся

Кристал - Миколаїв

Металіст-1925 - Нива Тернопіль

Альянс - ВПК-Агро

Волинь - Кремінь

Авангард - Чорноморець

Гірник-Спорт - Прикарпаття

Оболонь - Верес

З повним календарем на перше коло можна ознайомитися за посиланням. Жеребкування другої ліги пройде в п'ятницю.

Раніше, Інгулець прийняв звільнених директорів ПФЛ.