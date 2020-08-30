Кривбас пообіцяв до матчів єврокубків вивчити англійську мову.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Кривого Рогу.

Новостворений футбольний клуб Кривбас потрапив у конфуз через назву власного фаншопу, Замість традиційного FanShop на вивісці перед магазином було написано Fun Shop, що можна перевести як "магазин сміху".

"Не помиляються лише ті, хто нічого не робить.

За дуже короткий термін наш клуб встиг зробити ребрендинг, розробити та виготовити сувенірну продукцію та облаштувати точку продажу. Так, наші маркетологи допустили помилку... але не в кожного клубу другої і навіть першої ліги вони взагалі є) Далі, завдяки тому, що наша команда організувала пряму трансляцію в YouTube, вся країна побачила помилку, але найголовніше, що вся країна дізналася про те, що в нас є FUN/FAN SHOP!", - йдеться в повідомленні.