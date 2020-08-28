Пятов назвав завдання збірної України у Лізі націй

Ліга націй стане для збірної України хорошою репетицією перед матчами чемпіонату Європи.

Про це розповів голкіпер національної команди Андрій Пятов.

"Ліга націй? Ми піднялися в рейтингу і вийшли в Лігу А. Звичайно, для нас це престижно. Просто ніколи не міг уявити, що збірна за рік проведе стільки матчів саме з ТОП-суперниками. Як не крути, кращої репетиції перед Євро не придумаєш. Сподіваюся, наступного літа ми нарешті на ньому зіграємо!

Вибороти путівку на ЧС-2022? Ми подивимося свій рівень. Де ще його перевіряти, як не з такими збірними? Самі топові колективи в рейтингу, та й за виконавцями найдорожчі. Ми повинні показати, що у нас дійсно є команда, а не індивідуальності. Власне, те, що ми і демонстрували останні два-три роки. Сподіваюся, все складеться, ми підготуємося і покажемо гідний результат", – розповів Пятов.