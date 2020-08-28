Швейцарії оголосила склад на матчі з Україною та Німеччиною

Володимир Петкович викликав 23 футболісти

Джерело - УАФ.

Збірна Швейцарії оголосила список гравців, які викликані для підготовки до матчів Ліги націй з Україною (3 вересня) та Німеччиною (6 вересня).

Про це повідомляє пресслужба УАФ,

Наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович викликав 23-х футболістів.

Склад збірної Швейцарії

Воротарі: Ян Зоммер (Боруссія М, Німеччина), Івон Мвого (ПСВ, Нідерланди), Йонас Омлін (Монпельє, Франція).

Захисники: Мануель Аканджі (Боруссія Д, Німеччина), Лоріс Беніто (Бордо, Франція), Ніко Ельведі (Боруссія М, Німеччина), Міхаель Ланг (Вердер, Німеччина), Бечир Омерагич (Цюрих), Кевін Мбабу (Вольфсбург, Німеччина), Рікардо Родрігес (Торіно, Італія), Сільван Відмер (Базель).

Півзахисники: Граніт Джака (Арсенал, Англія), Ренато Штеффен (Вольфсбург, Німеччина), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва — Айнтрахт, Німеччина), Мішель Ебішер, Крістіан Фасснахт (обидва — Янг Бойз), Рубен Варгас (Аугсбург, Німеччина), Сімон Зом (Цюрих).

Нападники: Харіс Сеферович (Бенфіка, Португалія), Альбіан Аєті (Селтік, Шотландія), Брель Емболо (Боруссія М, Німеччина), Маріо Гавранович (Динамо З, Хорватія).

Матч у групі А4 Ліги націй між збірними України та Швейцарії відбудеться 3 вересня у Львові.

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