Зірковий півзахисник Барселони захворів на коронавірус

Джерело - sport.ua.
Хавбек Барселони Міралем П'янич, який влітку перейшов з туринського Ювентуса, здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.
Про це повідомляє ВВС.
З футболістом все нормально, боснієць перебуває вдома на самоізоляції.
Планується, що півзахисник приїде до Барселони через 15 днів.
У минулому сезоні 30-річний хавбек зіграв за Ювентус в Серії А 25 матчів та забив 3 м'ячі.
Барселона, яка завершила сезон 2019/20 без трофеїв вперше за 12 років, розпочне свою кампанію в Ла Лізі 2020/21 12 вересня.