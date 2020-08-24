Зірковий півзахисник Барселони захворів на коронавірус

П'янич приїде до Барселони через 15 днів

Хавбек Барселони Міралем П'янич, який влітку перейшов з туринського Ювентуса, здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

З футболістом все нормально, боснієць перебуває вдома на самоізоляції.

Планується, що півзахисник приїде до Барселони через 15 днів.

У минулому сезоні 30-річний хавбек зіграв за Ювентус в Серії А 25 матчів та забив 3 м'ячі.

Барселона, яка завершила сезон 2019/20 без трофеїв вперше за 12 років, розпочне свою кампанію в Ла Лізі 2020/21 12 вересня.