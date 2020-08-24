Стало відомо, яким буде обмін між УПЛ, Першою та Другою лігами

УПЛ буде складатися з 16 команд у сезоні 2021/22

Джерело - Чемпіон.

Керівні органи українського футболу затвердили правила обміну між Прем'єр-лігою, Першої та Другої лігами в сезоні 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Найгірша команда УПЛ, яка посіла 14-те місце, залишить топ-дивізіон, а їй на зміну прийдуть три найкращі команди Першої ліги.

Таким чином, УПЛ буде складатися з 16 команд в сезоні 2021/22.

Дві найгірші команди Першої ліги, що посядуть 15-те і 16-ше місце, знизяться в класі у Другу лігу.

По дві найкращі команди Другої ліги, що посядуть 1-ше і 2-ге місця в турнірній таблиці груп A і B, перейдуть в Першу лігу.

Відповідно, у Першій лізі залишиться 16 команд в сезоні 2021/22.

Команди, які посіли останнє місце у підсумковій турнірній таблиці двох груп Другої ліги, залишать змагання ПФЛ.

Нагадаємо, вибори нового президента ПФЛ заплановані на 29 вересня.