Поки цю посаду обійматиме Олександр Каденко

Джерело - Sport Arena.

Професійна футбольна ліга України отримає нового президента 29 вересня.

Про це повідомляє Sport Arena.

Саме на цю дату запланована звітно-виборна конференція ПФЛ.

У разі, якщо в цей час в країні посилять карантинні обмеження, Рада Ліг повинен визначити нову дату конференцію.

Згідно з регламентом, на звітно-виборній конференції повинен бути обраний новий президент ПФЛ. Зараз Лігою на посаді "в.о." президента керує Олександр Каденко, який очолив організацію після відставки Сергія Макарова.

На нещодавній Раді ліг представники клубів висловили недовіру президенту ПФЛ Сергію Макарову, після чого Макаров в знак протесту проти бажання клубів обговорити його відставку покинув засідання разом зі своєю адміністрацією.