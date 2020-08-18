Джерело - Чемпіон.

УЄФА представила символічну збірну за підсумками стадії 1/2 фіналу Ліги Європи.

В команду потрапили 7 гравців Інтера, які розгромили Шахтар (5:0).

Також в збірну потрапило 3 гравці Севільї і 1 футболіст Манчестер Юнайтед.

Воротар: Самір Ханданович (Інтер);

Захисники: Серхіо Регілон (Севілья), Стефан де Врей (Інтер), Даніло Д'Амброзіо (Інтер);

Півзахисники: Сусо (Севілья), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Марцело Брозович (Інтер), Ніколо Барелла (Інтер), Хесус Навас (Севілья);

Нападники: Лаутаро Мартінес (Інтер), Ромелу Лукаку (Інтер).