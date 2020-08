Найкращим гравцем тижня e Лізі чемпіонів був визнаний форвард ПСЖ Неймар.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Бразилець допоміг своїй команді здійснити камбек в матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти (2:1).

