Палкін: Ми заробляли на квитках понад 10 млн доларів

"Стратегія розвитку нашого клубу – досягти ситуації, коли ми повністю покриватимемо свої витрати та станемо прибутковими. Якби ми були сьогодні на Донбас-Арені, то були б прибутковими. Цей чинник, що ми втратили таку арену, вносить свої корективи.