У традиціях німецьких фільмів. Відеоогляд матчу Барселона - Баварія

Баварія здобула розгромну перемогу над Барселоною в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Вже у першому таймі німецька команда мала велику перевагу - мюнхенці вигравали з рахунком 4:1 після перших 45 хвилин.

Друга половина не менш динамічна, Баварія зуміла забити ще чотири голи, а Барселона відповіла лише одним.

Ліга Чемпіонів

1/4 фіналу

14 серпня

Барселона - Баварія 2:8 (1:4)

Голи: 0:1 - 4 Мюллер, 1:1 - 7 автогол Алаба, 1:2 - 22 Перішич, 1:3 - 28 Гнабрі, 1:4 - 31 Мюллер, 2:4 - 57 Суарес, 2:5 - 63 Кімміх, 2:6 - 82 Левандовський, 2:7 - 85 Коутінью, 2:8 - 89 Коутінью