 Лавриненко: В УПЛ не хочемо бути хлопчиками для биття | Футбол | Champion.com.ua
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Лавриненко: В УПЛ не хочемо бути хлопчиками для биття

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Лавриненко: В УПЛ не хочемо бути хлопчиками для биття
#Лавриненко, #Інгулець

Джерело - sport-kr.com.ua.

Вихід петрівського Інгульця до УПЛ є історичною подією для клубу.

Про це заявив головний тренер команди Сергій Лавриненко.

“Хочу привітати команду з вирішенням завдання виходу до УПЛ. Перше місце не вийшло завоювати. Потрібно сьогодні забити на один гол більше, ніж суперник.

Це історична подія для клубу. Думаю вже про УПЛ, адже вже скоро буде гра. Ми не хочемо там бути хлопчиками для биття”, - зазначив Лавриненко.

В останньому турі Першої ліги Інгулець не зміг перемогти Балкани.

Домашні матчів в УПЛ Інгулець гратиме у Кропивницькому.

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