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Сьогодні, 13 серпня, відбулися матчі 30 туру Першої ліги України.
Чемпіонат України - Перша ліга
13 серпня, 30 тур
Агробізнес - Оболонь 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Петров, 2:0 - 86 Семенюк
Балкани - Інгулець 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Златов, 1:1 - 54 Сітчінава
Гірник-Спорт - Прикарпаття 2:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 3 Француз, 0:2 - 53 Барчук, 0:3 - 55 Барчук, 0:4 - 66 Дитько(П), 1:4 - 74 Суханов(П), 2:4 - 78 Суханов(П)
Металург - Чорноморець 1:4 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Яловенко, 0:2 - 51 Хламелюк, 1:2 - 73 Черний, 1:3 - 76 Яловенко, 1:4 - 90+2
Металіст 1925 - Кремінь 4:2 (3:1)
Голи: 0:1 - 8 Лобода, 1:1 - 26 Дерек, 2:1 - 29 Шершень, 3:1 - 38 Ямпол, 4:1 - 58 Цвіренко, 4:2 - 86 Крівенко
Минай - Волинь 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 30 Ткачук
Рух - Авангард 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 1 Кухаревич, 2:0 - 32 Клімчук, 3:0 - 78 Кондраков, 4:0 - 86 Брінкер
Нагадаємо, Миколаїв знищив Черкащину.