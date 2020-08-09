У Динамо визначилися з черговим суперником у спарингах

Кияни зіграють з Поліссям

Визначився третій спаринг-партнер Динамо в рамках ігрової програми підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

12 серпня біло-сині зіграють товариський матч проти новачка Першої ліги України – ФК Полісся (Житомир).

Нагадаємо, що динамівці приступили до підготовки до сезону 30 липня. Команда проводить збір на клубній базі в Конча-Заспі.

7 серпня підопічні Мірчі Луческу провели свій перший спаринг – проти рівненського Вереса, в якому здобули перемогу (3:0) завдяки голам Дуелунда, Супряги і Де Пени.

У вівторок, 11 серпня, київське Динамо зіграє з четвертою командою минулого сезону УПЛ і учасником кваліфікації Ліги Європи - чернігівською Десною.

Раніше повідомлялося, що Назарій Русин і Роман Вантух захворіли на COVID-19 та ізольовані від команди.