Динамо підтвердило інфікування коронавірусом своїх гравців

Русин і Вантух захворіли на COVID-19

Джерело - ФК Динамо.

Футбольний клуб Динамо підтвердив виявлені випадки COVID-19 серед своїх гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха.

Після цього всім гравцям Динамо в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними.

Назарій і Роман ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.

Тренувальний процес Динамо триває у штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

Крім того, випадок COVID-19 виявлено в одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Усі гравці цієї вікової групи Динамо відправлені на двотижневий карантин.