Барселона - Наполі 3:1. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона перемогла Наполі та здобула путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Блаугранас" переграли суперників з рахунком 5:2 за сумою двох матчів.

Ліонель Мессі забив два голи в цьому матчі, проте VAR скасував один з них.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

8 серпня

Барселона - Наполі 3:1 (3:1) (перший матч 1:1)

Голи: 1:0 - 10 Ленгле, 2:0 - 23 Мессі, 3:0 - 45+1 Суарес(П), 3:1 - 45+5 Інсіньє(П)

У чвертьфіналі каталонці зустрінуться з Баварією, яка знищила Челсі.

Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.