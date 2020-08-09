Барселона - Наполі 3:1. Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Каталонська Барселона перемогла Наполі та здобула путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
"Блаугранас" переграли суперників з рахунком 5:2 за сумою двох матчів.
Ліонель Мессі забив два голи в цьому матчі, проте VAR скасував один з них.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
8 серпня
Барселона - Наполі 3:1 (3:1) (перший матч 1:1)
Голи: 1:0 - 10 Ленгле, 2:0 - 23 Мессі, 3:0 - 45+1 Суарес(П), 3:1 - 45+5 Інсіньє(П)
У чвертьфіналі каталонці зустрінуться з Баварією, яка знищила Челсі.
Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.