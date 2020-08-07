Роналду оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

7 серпня відбулися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус - Ліон.

Гостям вдалося забити швидкий гол - Депай реалізував пенальті. То ж Ювентусу для виходу до наступного етапу змагань треба було забивати три голи. До перерви Роналду один гол відіграв, реалізувавши пенальті. У другому таймі матчу Роналду ще один гол відіграв. А на більше господарі не спромоглися. То ж Ліон завдяки виїзному голу вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

7 серпня

Ювентус - Ліон - 2:1 (0:1) (перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 12 Депай (пен), 1:1 - 43 Роналду (пен), 2:1 - 60 Роналду

Раніше, Ювентус шукає заміну Саррі.

Нагадаємо, Ювентус хоче підписати Доннарумму.