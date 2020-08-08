Баварія знищила Челсі та вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Левандовський оформив дубль та віддав дві гольові передачі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 серпня, мюнхенська Баварія здобула переконливу перемогу над лондонським Челсі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Німецька команда оформила путівку в наступну стадію із загальним рахунком 7:1.

Роберт Левандовський оформив дубль та віддав дві гольові передачі

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

8 серпня

Баварія - Челсі 4:1 (2:1) (перший матч 3:0)

Голи: 1:0 - 10 Левандовський(П), 2:0 - 24 Перішич, 2:1 - 44 Абрахам, 3:1 - 76 Толіссо, 4:1 - 84 Левандовський

Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.

Також, Манчестер Сіті переграв Реал.