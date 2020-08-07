 Луческу забракував захисника збірної Північної Македонії | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу забракував захисника збірної Північної Македонії

Сьогодні 18:25 672 0
Тренеру не сподобався потенційний новачок
Луческу забракував захисника збірної Північної Македонії
#Луческу, #Динамо

Джерело - Динамоманія.

Захисник збірної Північної Македонії Маріо Младеновський не підійшов київському Динамо.

Про це повідомляє Динамоманія.

19-річний футболіст прибув до табору киян в кінці липня і встиг зіграти в одному зі спарингів Динамо U-21, але до підписання контракту справа так і не дійшла.

Младеновський є вихованцем академії клубу Металург (Скоп'є), але в 2017 році став гравцем Вардар, в основному складі якого дебютував ще в 17-річному віці. З того часу Маріо провів у складі гранда місцевого футболу 10 матчів у всіх турнірах.

Викликався в різні юнацькі та молодіжну збірну Північної Македонії, а в листопаді 2019 дебютував за національну команду, вийшовши на поле в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Австрії (відіграв один тайм). Ще кілька разів викликався до розташування збірної, але на поле не виходив.

Інтереси Младеновського презентує агентство, де працює ексдинамівець Горан Попов, який нещодавно відвідав Київ і спостерігав з трибун за тим самим спарингом Динамо U-21, в якому на поле вийшов Маріо.

Нагадаємо, Кадірі покинув Динамо.

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