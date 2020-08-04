 Іличич бажає завершити кар'єру після зради дружини | Футбол | Champion.com.ua
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Іличич бажає завершити кар'єру після зради дружини

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Фізичний та психологічний стан словенця залишають бажати кращого
Іличич бажає завершити кар'єру після зради дружини
#Іличич, #Аталанта

Джерело - football.ua.

Нападник Аталанти Йосип Іличич продовжує відчувати проблеми в особистому житті після того як він застав свою дружину з іншим чоловіком.

Про це повідомляє  Soccer Laduma.

Зрада настільки негативно вплинула на стан словенця, що тепер він міркує про завершення професійної кар'єри.

Через депресію Ілічич серйозно схуд, тому він відправився на батьківщину і навряд чи візьме участь у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Однак, за іншою версією, летальними наслідками для 32-річного словенця може обернутися пандемія коронавірусу, тому форвард вирішив не ризикувати і повісити бутси на цвях.

Відзначимо, що  Йосип Ілічич в цьому сезоні забив 21 гол і зробив дев'ять ассистов в 34 офіційних матчах. Лише п'ять з цих ігор словенець провів після відновлення сезону, оскільки у нього були проблеми з щиколоткою.

Раніше, Тайсон може перейти в Аталанту.

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