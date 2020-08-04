Джерело - football24.ua.
Півзахисник Шахтаря Тайсон потрапив до списку інтересів Аталанти.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Тайсон, Мемфіс Депай та Флоріан Товен стали головними кандидатами на заміну Йосипу Ілічічу.
При цьому у всіх гравців є спільна перешкода – високі вимоги по зарплаті. Тайсон отримує в Шахтарі 3 млн євро, Товен – 4 млн у Марселі, а Депай можливо вимагатиме ще більшу суму. Також зазначається, що "гірники" не хочуть відпускати свого капітана.
Нагадаємо, Мудрик може перейти у Десну.