Тайсон може змінити клуб

Півзахисник Шахтаря Тайсон потрапив до списку інтересів Аталанти.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Тайсон, Мемфіс Депай та Флоріан Товен стали головними кандидатами на заміну Йосипу Ілічічу.

При цьому у всіх гравців є спільна перешкода – високі вимоги по зарплаті. Тайсон отримує в Шахтарі 3 млн євро, Товен – 4 млн у Марселі, а Депай можливо вимагатиме ще більшу суму. Також зазначається, що "гірники" не хочуть відпускати свого капітана.

Нагадаємо, Мудрик може перейти у Десну.