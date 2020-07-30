Караваєв: Готові з новими силами готуватися до майбутнього сезону

Захисник Динамо Олександр Караваєв готовий до підготовки до нового сезону.

Про це розповів сам футбоілст.

"Десяти днів відпустки було достатньо для того, щоб побути з рідними, батьками, друзями, близькими, переключитися і з новими силами готуватися до майбутнього сезону. Завжди намагаюся проводити відпустку з дружиною, дітьми або батьками. Буває, з друзями. Тепер залишилося трохи отямитися, на це піде приблизно пару днів, і все буде гаразд.

Після медогляду сьогодні ввечері збір о 17.00 на базі, буде тренування. Уся команда познайомиться з новим головним тренером", - сказав Караваєв.