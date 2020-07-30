 Караваєв: Готові з новими силами готуватися до майбутнього сезону | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу
Сьогодні 13:25 1122
Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова
Сьогодні 15:02 725
Лопес: Сказав Аруму, що бій з Ломаченком буде для мене розминкою
Сьогодні 14:40 1732
Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо
Сьогодні 14:25 738
Бєлік: Не сумніваюся, що з приходом Луческу буде багато скандалів
Сьогодні 14:09 863
Суркіс: Луческу не сказав нічого поганого про Динамо і вболівальників
Сьогодні 13:53 421
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Сьогодні 12:45 9421
Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо
Сьогодні 12:32 932
Суркіс: Де раніше працював Луческу? Це вже історія
Сьогодні 12:19 548
Шахтар продовжує суперечки з Сарагосою щодо справи Матузалема
Сьогодні 11:33 848
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:31 Футбол Караваєв: Готові з новими силами готуватися до майбутнього сезону 188
18:19 Футбол Працівник Зірки різко висловився про війну на Донбасі 440 1
18:14 Блог 16 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона 123
17:59 Гандбол Матч між збірною України та Росії відбудуться у Мінську 293
17:48 Футбол Алаба хоче перейти у Барселону 417
17:31 Футбол Проти президента ФІФА відкрили кримінальну справу 831
17:13 Футбол Скрипник вказав на роль Рафаїлова у Зорі 1079
16:57 Футбол Гравці Динамо повернулися з відпустки 826
16:50 Блог Як президент федерації волейболу узурпував владу 294
16:42 Футбол УЄФА перенесе матч Барселона – Наполі 1123
16:34 Блог Вийшов мультфільм про призначення Луческу тренером Динамо 627
16:27 Футбол Бешикташ готує трансфер вінгера Шахтаря 1417
16:13 Футбол Маріуполь попрощався з Бабичем 919
15:55 Футбол Ювентус встановив антирекорд Серії А 1289
15:42 Хокей Колишній захисник Донбасу продовжить кар'єру у Франції 1581
15:33 Футбол Українські арбітри будуть працювати на фінальному турнірі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА 1493
15:25 Футбол Волинь - Металург 5:0. Огляд матчу 1142
15:14 Баскетбол БК Одеса продовжив контракти з трьома гравцями і підписав першого новачка 1201
15:02 Футбол Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова 725
14:55 Футбол Прикарпаття - Агробізнес 0:1. Огляд матчу 1271
14:40 Бокс Лопес: Сказав Аруму, що бій з Ломаченком буде для мене розминкою 1732
14:25 Футбол Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо 738
14:09 Футбол Бєлік: Не сумніваюся, що з приходом Луческу буде багато скандалів 863
13:53 Футбол Суркіс: Луческу не сказав нічого поганого про Динамо і вболівальників 421
13:38 Футбол Луческу: Після підписання контракту з Динамо я зателефонував президенту Шахтаря 2228

Караваєв: Готові з новими силами готуватися до майбутнього сезону

Сьогодні 18:31 188 0
Олександр Караваєв прокоментував 10-денну відпустку
Караваєв: Готові з новими силами готуватися до майбутнього сезону
#Караваєв, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Захисник Динамо Олександр Караваєв готовий до підготовки до нового сезону.

Про це розповів сам футбоілст.

"Десяти днів відпустки було достатньо для того, щоб побути з рідними, батьками, друзями, близькими, переключитися і з новими силами готуватися до майбутнього сезону. Завжди намагаюся проводити відпустку з дружиною, дітьми або батьками. Буває, з друзями. Тепер залишилося трохи отямитися, на це піде приблизно пару днів, і все буде гаразд.

Після медогляду сьогодні ввечері збір о 17.00 на базі, буде тренування. Уся команда познайомиться з новим головним тренером", - сказав Караваєв.

Нагадаємо, гравці Динамо повернулися з відпустки.

Коментарі ()