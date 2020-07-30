Гравці Динамо повернулися з відпустки

Гравці Динамо пройшли медобстеження

Сьогодні, 30 липня, у футболістів Динамо завершилась відпустка.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Перед поновленням тренувального процесу динамівці пройшли повне медобстеження.

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У перший день на медогляд прибули українські футболісти - Денис Бойко, Руслан Нещерет, Віталій Миколенко, Денис Попов, Микита Бурда, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Олександр Андрієвський, Віталій Буяльський, Георгій Цитаїшвілі, Олександр Тимчик, Богдан Лєднєв, Олександр Сирота.

Решта гравців пройдуть медогляд завтра.

Нагадаємо, Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо.