Рекорд належить німецькому фахівцеві Гайнкесу

Джерело - Чемпіон.

Новоспечений наставник київського Динамо Мірча Луческу може вписати своє ім'я в історію Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Якщо румунський фахівець, який сьогодні святкує 75-річчя, виведе український клуб до групового раунду ЛЧ, він стане найбільш віковим головним тренером в історії євротурніру.

🚻 - Maybe not made in heaven, but Dynamo Kyiv 🇺🇦 and Mircea Lucescu 🇷🇴 are a match after all. If the 75-year-old Romanian takes them to the Champions League, he will become the oldest head coach in the history of the competition. #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 29, 2020

На цей час рекорд належить німецькому фахівцеві Юппу Гайнкесу, який останнього разу виводив Баварію на матч Ліги чемпіонів за 8 днів до свого 73-річчя.

Нагадаємо, Динамо стартує з третього кваліфікаційного раунду.