Новоспечений наставник київського Динамо Мірча Луческу може вписати своє ім'я в історію Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Якщо румунський фахівець, який сьогодні святкує 75-річчя, виведе український клуб до групового раунду ЛЧ, він стане найбільш віковим головним тренером в історії євротурніру.

🚻 - Maybe not made in heaven, but Dynamo Kyiv 🇺🇦 and Mircea Lucescu 🇷🇴 are a match after all. If the 75-year-old Romanian takes them to the Champions League, he will become the oldest head coach in the history of the competition. #UCL