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Суркіс і Сидорчук тепло привітали Луческу із 75-річчям

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#Динамо, #Суркіс, #Сидорчук

Джерело - ФК Динамо.

Від імені клубу Динамо Мірчі Луческу, якому сьогодні виповнилося 75 років, привітали президент Ігор Суркіс і капітан команди Сергій Сидорчук.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Шановний Мірча!

Сердечно вітаючи Вас із ювілеєм, віддаємо належне Майстру футбольної справи, який зарекомендував себе як один із найяскравіших тренерів сучасності.

Прихильник видовищної, блискучої гри, Ви левову частку своєї кар'єри провели в Україні, збагативши наш футбол неповторним колоритом, сприяючи його розвитку і зміцненню міжнародного авторитету. Призова вітрина донецького Шахтаря - найкраще тому підтвердження.

Сподіваємося, що Ваші досвід і майстерність, життєва і футбольна мудрість так само успішно знайдуть можливості для плідної реалізації і в київському Динамо, сприяючи поверненню клубу його заслуженого статусу.

Натхнення Вам, дорогий ювіляре, взаєморозуміння всередині колективу, гостроти думки і творчого польоту, прихильності Фортуни. А в житті - миру та гармонії, особистого і сімейного щастя, благополуччя, здоров'я, удачі та Божої благодаті!

З повагою,

президент ФК Динамо Київ Ігор Суркіс,

капітан команди Сергій Сидорчук, - йдеться у привітанні.

Нагадаємо, Луческу визначився із помічниками у Динамо.

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