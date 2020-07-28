Буряк пропонує взяти у Динамо декілька гравців Шахтаря

Ніхто не може змусити фанатів Динамо любити московський Спартак.

Про це заявив тренер Леонід Буряк.

"Я, звичайно, до цього ставлюся дуже негативно [до призначення Луческу на посаду головного тренера Динамо - прим.]. Але знову-таки, я нічого не вирішую, це рішення президента клубу. Я думаю, що тільки час покаже, наскільки це актуально і наскільки піде на користь клубу.

Розумію настрій вболівальників, я теж не сприймаю це призначення. Ми ж не можемо змусити фанатів любити московський Спартак.

Тому що вже склалися певні традиції протистоянь між Спартаком і київським Динамо. У цій ситуації, залишилося тільки взяти на роботу кілька футболістів Шахтаря, і тоді ситуація загостриться ще більше", - сказав Буряк.