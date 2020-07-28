Буряк пропонує взяти у Динамо декілька гравців Шахтаря

Джерело - Sportnews.com.ua.
Ніхто не може змусити фанатів Динамо любити московський Спартак.
Про це заявив тренер Леонід Буряк.
"Я, звичайно, до цього ставлюся дуже негативно [до призначення Луческу на посаду головного тренера Динамо - прим.]. Але знову-таки, я нічого не вирішую, це рішення президента клубу. Я думаю, що тільки час покаже, наскільки це актуально і наскільки піде на користь клубу.
Розумію настрій вболівальників, я теж не сприймаю це призначення. Ми ж не можемо змусити фанатів любити московський Спартак.
Тому що вже склалися певні традиції протистоянь між Спартаком і київським Динамо. У цій ситуації, залишилося тільки взяти на роботу кілька футболістів Шахтаря, і тоді ситуація загостриться ще більше", - сказав Буряк.
У понеділок Луческу ледь не відмовився працювати в Динамо через тиск фанів, але президент клубу Ігор Суркіс переконав наставника залишитися.