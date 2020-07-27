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Лідер ультрас: Вболівати за таке Динамо ніхто не буде

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Лідер ультрас: Вболівати за таке Динамо ніхто не буде
#Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Фанати Динамо негативно ставляться до призначення головним тренером команди екснаставника Шахтаря Мірчі Луческу.

Про це заявив лідер ультрас Динамо Олексій "Декстер".

"Вболівати за таке Динамо ніхто не буде. Бойкотування матчів - не зовсім правильний варіант в ситуації, що склалася. Але ми висловимо свою точку зору. Вона полягає в тому, що керівництво клубу повинне змінитися. Мова не про Мірчу Луческу, а про керівників Динамо.

Зустріч вболівальників з Ігорем Суркісом важко назвати діалогом. Він вважає себе абсолютно правим і поводиться в стилі "Мої гроші. Що хочу, те й роблю".

Зараз до вболівальників таке ставлення... Об нас всіх витерли ноги. Якими б не були результати, навіть якщо Луческу виведе Динамо в ЛЧ або доб'ється якихось успіхів - це все одно буде сприйматися, як об нас витерли ноги. Усе. Інакше ніяк.

Що повинен зробити Луческу, щоб вболівальники Динамо прийняли його? Написати заяву про відставку", - сказав Олексій.

Нагадаємо, Денисов назвав причину звільнення Луческу із Шахтаря.

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