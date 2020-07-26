Сезон-2019/20 став найрезультативнішим в історії українських чемпіонатів

Шахтарю втретє за всі роки підкорився 80-гольовий рубіж

Клуби УПЛ забили 511 голів в 184 матчах (2,78 гола за зустріч), що стало новим рекордом по середній результативності в історії чемпіонатів України.

Про це повідомляє Sport.ua.

При підрахунку не враховувалися півфінали плей-оф УПЛ за ЛЄ, в яких було забито ще 8 голів. Якщо порахувати разом з ними, то показник зросте до 519 голів в 186 матчах (2,79 за зустріч). Якщо Колос і Маріуполь в фіналі не заб'ють голів, то він все одно не опуститься нижче 2,78.

Попередній був встановлений в сезоні 1999/00, коли команди забили 652 м'ячі у 240 зустрічах (2,72 за матч).

Найрезультативнішими клубами сезону стали Шахтар і Динамо. На рахунку гірників 80 голів в 32 матчах (2,5 за зустріч), динамівці в середньому забивали 2,03 гола за матч (65 за сезон).

Донецький клуб третій сезон поспіль і 14 в історії (повторення рекорду Динамо) став першим за кількістю голів.

Рекорд за кількістю голів за сезон, як і раніше належить Динамо - 87 в сезоні 1994/95. Кращим сезоном за цим показником для "Шахтаря" є 2012/13 - 82.

Нагадаємо, Колос розгромив СК Дніпро, а Олександрія поступилася Маріуполю.