 Маркевич: Те, що Луческу міг дозволити у Шахтарі, навряд чи буде у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Те, що Луческу міг дозволити у Шахтарі, навряд чи буде у Динамо

Сьогодні 18:25 173 0
Фахівець прокоментував призначення головного тренера Динамо
Маркевич: Те, що Луческу міг дозволити у Шахтарі, навряд чи буде у Динамо
#Маркевич, #Динамо, #Луческу

Джерело - Футбол 24.

Мірча Луческу у Динамо не матиме тих умов, які були у донецькому Шахтарі.

Про це заявив голова Комітету національної збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Я не знаю, як це сприймати (призначення Луческу головним тренером Динамо). Зараз тяжко про щось говорити. Таке рішення. Я йому бажаю успіху на новій посаді.

Я, чесно кажучи, не знаю, якою там буде трансферна політика. Адже те, що Мірча міг собі дозволити у Шахтарі, навряд чи буде в Динамо. Не знаю, тільки час покаже.

Якщо виграє чемпіонат України, то, напевно, його приймуть. Не виграє - буде непросто", - сказав Маркевич.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

Нагадаємо, Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро.

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