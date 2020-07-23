Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро

Мірча Луческу не відчуває нестачі в пропозиціях

Румунський тренер Мірча Луческу веде переговори з Динамо.

Про це повідомляє Ziare.com

Президент київського клубу Ігор Суркіс особисто дзвонив румунові і сказав, що хоче бачити його тренером своєї команди. У разі згоди Луческу отримає в Україні майже 3 млнєвро.

Однак, попри наполегливе бажання Суркіса бачити Луческу на чолі Динамо, досвідчений тренер не хоче засмучувати власника Шахтаря Ріната Ахметова. Очікується, що перед прийняттям остаточного рішення про співпрацю з Динамо, Луческу поговорить з президентом "гірників", щоб отримати схвалення.

Але Динамо Київ - не єдиний клуб, який серйозно налаштований розпочати співпрацю з Луческу. Також румуна у свої ряди не проти роздобути загребське Динамо. Відзначається, що керівники хорватського клубу також дзвонили Луческу і наполегливо запрошували в Загреб. Румунський тренер заявив, що йому цікава пропозиція, але однозначної відповіді хорватам поки не дав.

Нагадаємо, Луческу веде переговори з Динамо, але контракт ще не підписали.

Раніше повідомлялося, що Луческу визначився із помічником у Динамо.