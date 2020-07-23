 Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Луческу – новий головний тренер Динамо
Сьогодні 15:14 330
Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ
Сьогодні 13:50 3158 7
Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві
Сьогодні 12:28 1237
Луческу визначився із помічником у Динамо
Сьогодні 10:25 4545 1
Луческу прилетів у Київ
Сьогодні 09:28 1890 3
Ліверпуль отримав трофей за перемогу в АПЛ
Сьогодні 08:28 980
Динамо почало переговори з Луческу
Вчора 21:39 2655
Блохін: Я б погодився вдруге очолити Динамо
Вчора 20:25 2114 2
Колишній наставник Металурга може очолити Динамо
Вчора 20:09 1618 1
Відома дата бою Дерев'янченко - Чарло
Вчора 19:54 2236
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:26 Футбол Емері очолив Вільяреал 100
15:14 Футбол Луческу – новий головний тренер Динамо 330
14:55 Футбол Комітет етики і чесної гри визнав вину Собуцького у побитті арбітра 453
14:47 Кіберспорт У Києві створять кіберспортивну арену 380
14:30 Футбол Скрипник: Ніхто не повірив, що Динамо програло 1336 1
14:11 Футбол СПАЛ – Рома 1:6. Огляд матчу 756
13:50 Футбол Луческу узгодив контракт з Динамо - ЗМІ 3158 7
13:38 Футбол Трабзонспор хоче перехопити Луческу 1267
13:25 Футбол У МОЗ назвали умови повернення уболівальників на стадіони 890
13:12 Футбол Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро 1208
12:58 Футбол Манчестер Юнайтед - Вест Гем 1:1. Огляд матчу 1205
12:44 Баскетбол Лень пропустив контрольний матч Сакраменто 1044
12:28 Футбол Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві 1237
12:13 Футбол Луческу веде переговори з Динамо, але контракт ще не підписали – ЗМІ 1390
11:59 Футбол Моєс: Вест Гем вже чекає нового сезону 1357
11:47 Футбол Шахтар проведе два спаринги перед матчем із Вольфсбургом 1507
11:28 Футбол Андронов: Луческу в Динамо - це як Зідан очолив би Барселону 2096
11:10 Футбол Ліверпуль - Челсі 5:3. Огляд матчу 1577
10:56 Футбол Бурбас: Луческу вже оглянув базу у Конча-Заспі 1817
10:42 Футбол Чигринський може зіграти у фіналі Кубка Греції 1619
10:25 Футбол Луческу визначився із помічником у Динамо 4545 1
10:15 Футбол Буряк: Тільки не говоріть мені про Луческу 2751
09:55 Футбол Сампдорія – Дженоа 1:2. Огляд матчу 1565
09:44 Футбол Ліверпуль встановив новий рекорд 1901
09:28 Футбол Луческу прилетів у Київ 1890 3

Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро

Сьогодні 13:12 1208 0
Мірча Луческу не відчуває нестачі в пропозиціях
Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро
#Суркіс, #Динамо, #Луческу

Джерело - sport.ua.

Румунський тренер Мірча Луческу веде переговори з Динамо.

Про це повідомляє Ziare.com

Президент київського клубу Ігор Суркіс особисто дзвонив румунові і сказав, що хоче бачити його тренером своєї команди. У разі згоди Луческу отримає в Україні майже 3 млнєвро.

Однак, попри наполегливе бажання Суркіса бачити Луческу на чолі Динамо, досвідчений тренер не хоче засмучувати власника Шахтаря Ріната Ахметова. Очікується, що перед прийняттям остаточного рішення про співпрацю з Динамо, Луческу поговорить з президентом "гірників", щоб отримати схвалення.

Але Динамо Київ - не єдиний клуб, який серйозно налаштований розпочати співпрацю з Луческу. Також румуна у свої ряди не проти роздобути загребське Динамо. Відзначається, що керівники хорватського клубу також дзвонили Луческу і наполегливо запрошували в Загреб. Румунський тренер заявив, що йому цікава пропозиція, але однозначної відповіді хорватам поки не дав.

Нагадаємо, Луческу веде переговори з Динамо, але контракт ще не підписали.

Раніше повідомлялося, що Луческу визначився із помічником у Динамо.

Коментарі ()