Ващук: Михайличенко не винен, він робив свою роботу

Ексгравець прокоментував відставку тренерського штабу киян

Важливо розуміти, під які завдання потрібен фахівець Динамо - для швидкого успіху або з роботою на перспективу.

Про це заявив колишній захисник клубу і збірної України Владислав Ващук.

"Всі бачили останній матч Динамо, всі розуміють. Думаю, що Михайличенко не винен, він робив свою роботу. Якщо відштовхуватися від результату, то він його домігся - виграв Кубок і зайняв з командою друге місце, вона вийшла в Лігу чемпіонів. Що стосується гри, це вже інше питання. Десь щастило, десь - ні. Що спонукало президента клубу відправити тренера у відставку, треба запитати у нього, адже ми не знаємо внутрішньої кухні. Говорили, що Михайличенко залишиться тренером Динамо, але потім ситуація змінилася. Складно прогнозувати, який тренер і хто потрібен Динамо на посаду головного тренера. Важливо розуміти, під які завдання потрібен фахівець - для швидкого успіху або з роботою на перспективу", - сказав Ващук.

Раніше, Динамо не буде вести переговори з Ребровим.