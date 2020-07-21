Динамо не буде вести переговори з Ребровим

Клуб в основному розглядає іноземних фахівців

Київське Динамо після відходу з посади головного тренера столичної команди Олексія Михайличенка, склало шорт-лист потенційних кандидатів на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

У список кандидатів можливих тренерів Динамо в основному входять іноземні фахівці. Власник і керівник клубу ухвалили рішення змінити багаторічної стратегії Динамо і на даному етапі більше не запрошувати на посаду головного тренера фахівця, який працював раніше в столичному клубі.

У зв'язку з цим клуб також не розглядає можливість повернення на посаду головного тренера Динамо Сергія Реброва, який, за повідомленнями ЗМІ, отримав пропозицію від власників клубу і взяв час на роздуми.

Очікується, що 29 липня київське Динамо вийде з відпустки з новим головним тренером, ім'я якого буде оголошено найближчим часом.