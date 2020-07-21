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Маркевич: Максимов зробив боєздатний колектив з нічого

Вчора 23:42 428 0
Експерт про те, що зробив тренер з Ворсклою
Маркевич: Максимов зробив боєздатний колектив з нічого
#Маркевич, #Ворскла

Джерело - sport.ua.

За пару місяців Юрій Максимов у Ворсклі зробив боєздатний колектив з нічого.

Про це заявив фахівець Мирон Маркевич.

"Я хочу привітати Максимова, який просто за пару місяців зробив боєздатний колектив з нічого причому. Він міг і виграти Кубок. Трішки не вистачило Ворсклі. Пенальті – то лотерея. Але у Ворсклі видно роботу тренера. Він дійсно щось зробив з того, що в нього було під руками. Ясно, що для єврокубків то дуже-дуже блідо, але мало того, що Ворсклі шансів не давали на те, що вона залишиться в УПЛ, Максимов з цією командою потрапив ще й до фіналу Кубка України.   

Коли в матчі з Маріуполем Максимов дав шанс Ісенку проявити себе в пенальті, про що це каже? Та молодець! Відчув. То говорить про те, що тренер відпрацював на сто відсотків у півфіналі та в фіналі. А про те, що в фіналі не випустив, то також тренерське рішення", - сказав Маркевич.

Раніше, Маркевич заявляв, що Динамо потрібні нові власники.

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