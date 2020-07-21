Маркевич: Динамо потрібні нові власники, і все починати з нуля

Київське Динамо у нинішньому сезоні не заслуговувало на друге місце в УПЛ.

Про це заявив фахівець Мирон Маркевич.

"Динамо в цьому сезоні заслужено стало другим? Ні. То просто збіг обставин. Просто не було конкурентів. Зорі, я так думаю, то не потрібно було, Десна ще не готова до Ліги чемпіонів. У решти команд дуже посередній рівень. Я не маю на увазі Шахтар. Він стоїть на порядок вище. У нас що команда на передостанньому місці, що на другому, великої різниці немає.

Чи є якийсь вихід з ситуації, щоб Динамо повернулося на ті позиції, на які чекають фанати? Повинні бути інші власники. І треба починати все з нуля. З тими керівниками нічого не буде. Це моя думка", - сказав Маркевич.