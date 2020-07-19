Фіорентина переграла Торіно, Наполі здолав Удінезе. Результати матчів 34 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 34 турі італійської Серії А відбулися ще чотири матчі.
У всіх чотирьох зустрічах господарі святкували перемоги.
Чемпіонат Італії - Серія А
34 тур, 19 липня
Брешія - СПАЛ 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Дабо, 1:1 - 69 Змргал, 2:1 - 90+3 Змргал
Дженоа - Лечче 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Санабрія, 1:1 - 60 Манкосу, 2:1 - 81 Габріел (авт)
Наполі - Удінезе 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Де Пауль, 1:1 - 31 Мілік, 2:1 - 90+5 Політано
Фіорентина - Торіно 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 2 Лянко (авт.), 2:0 - 75 Кутроне
Раніше, Сампдорія здійснила неймовірний камбек у грі з Пармою у 34 турі Серії А.