Фіорентина переграла Торіно, Наполі здолав Удінезе. Результати матчів 34 туру Серії А

Шахов увесь матч провів на лаві запасних Лечче

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі італійської Серії А відбулися ще чотири матчі.

У всіх чотирьох зустрічах господарі святкували перемоги.

Чемпіонат Італії - Серія А

34 тур, 19 липня

Брешія - СПАЛ 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Дабо, 1:1 - 69 Змргал, 2:1 - 90+3 Змргал

Дженоа - Лечче 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Санабрія, 1:1 - 60 Манкосу, 2:1 - 81 Габріел (авт)

Наполі - Удінезе 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Де Пауль, 1:1 - 31 Мілік, 2:1 - 90+5 Політано

Фіорентина - Торіно 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 2 Лянко (авт.), 2:0 - 75 Кутроне

Раніше, Сампдорія здійснила неймовірний камбек у грі з Пармою у 34 турі Серії А.