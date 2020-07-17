Куртуа став другим гравець в історії, який виграв Ла-Лігу з двома клубами з Мадрида

Воротар відзначився історичним досягненням

Джерело - Чемпіон.

28-річний бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа відзначився історичним досягненням, ставши чемпіоном Іспанії в складі королівського клубу.

Про це повідомляє Mister Chip.

Куртуа став другим гравцем в історії, якому вдалося завоювати чемпіонат Іспанії в складі двох клубів з Мадрида - Реала і Атлетіко. Першим гравцем був форвард Хосе Луїс Перес-Пайє, який став чемпіоном з Атлетіко в 1951 році, а в 1954 і 1955 роках з Реалом.

#OJOALDATO - @thibautcourtois es el SEGUNDO jugador en TODA la historia de La Liga que gana el título con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid. Iguala a José Luis Pérez-Payá que completó ese doblete en 1954. pic.twitter.com/hgTXVgrgqY — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 16, 2020

Раніше, Реал переміг Вільярреал та став чемпіоном Іспанії.