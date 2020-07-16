Воротар Прикарпаття: У кінці матчу нас просто вбили, там нападник Інгульця фолив

Вульчин прокоментував скандальний матч у Петровому

Джерело - ТК Футбол.

Воротар Прикарпаття Остап Вульчин залишився незадоволеним суддівством у матчі з Інгульцем (0:1) у 24-му турі Першої ліги України.

Про це заявив сам футболіст.

"В кінці нас просто вбили. Дійсно, є такий футбольний термін - "вбили". Тому що перед цим пенальті був фол у виконанні нападника Інгульця. Він штовхнув у спину. Нехай судді подивляться цей момент.

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